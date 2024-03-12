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Захарова назвала простейший способ «подмочить» имидж США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступления президента США Джо Байдена создают его стране негативный образ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала простейший способ «подмочить» имидж США
© РИА Новости

Таким образом Захарова прокомментировала американский доклад о вредном влиянии российских СМИ в Латинской Америке. По словам дипломата, для создания негативного образа США достаточно «регулярно крутить» выступления Байдена в СМИ.

«Если бы российские или любые другие СМИ хотели бы создать негативный образ Вашингтона, они не тратились бы ни на репортажи, ни на документалистику, а просто крутили 24/7 выступления Байдена», — заявила она.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление главы литовского МИДа про отмену «красных линий».

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