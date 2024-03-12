Эрдоган: мирные планы по Украине без РФ не будут реализованы

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что любые планы по мирному урегулированию украинского конфликта не принесут результата, если они не учитывают Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время традиционного ужина-ифтара в честь Рамадана, на котором присутствовало несколько иностранных послов. Эрдоган также добавил, что Турция приложила значительные усилия для достижения мира в украинском конфликте.

«Мы продемонстрировали значительные усилия, чтобы найти пути к миру в российско-украинском конфликте. Поддерживая принцип суверенитета и территориальной целостности Украины, мы говорим и о том, что любые мирные планы, не включающие Россию, не принесут результата», — заявил он.

Ранее Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними.