Лавров: Запад организовал переворот на Украине и обвинил в этом Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад организовал государственный переворот на Украине, при этом сразу обвинив во всем Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Лавров сделал во время выступления в Доме русского зарубежья — дипломата пригласили на вечер, посвященный 90-летию профессора, представителя Движения российских соотечественников за рубежом Дмитрия Шаховского.

«Когда этот госпереворот случился, то все элиты на Западе, прежде всего те, кто готовил этот путч, сразу стали показывать пальцем на Россию, закатили истерику, (начали — прим. ред.) обвинять нас во всех грехах, в нарушении международного права», — заявил он.

Ранее Лавров обсудил с послами стран Латинской Америки трансформацию миропорядка.