Лавров обсудил с послами стран Латинской Америки трансформацию миропорядка

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во встрече приняли участие главы дипмиссий государств Латинской Америки и Карибского бассейна, которые имеют аккредитацию в Москве. В ее рамках Лавров «подчеркнул настрой на дальнейшее развитие двустороннего и многостороннего политического диалога и наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества» с этими странами.

«Взаимодействия с ними в культурной, гуманитарной, образовательной и иных сферах на деидеологизированной и прагматичной основе, с учетом национальных интересов, равноправия и взаимной выгоды», — добавил глава МИД РФ.

Кроме того во время встречи ее участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов текущей международной ситуации и затронули «различные аспекты происходящих трансформаций миропорядка».