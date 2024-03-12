Путин назвал консолидацию общества самым главным оружием России

Самое главное оружие России - консолидация общества, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Российская газета

Среди присутствующих был участник специальной военной операции Амир Аккао. Он рассказал, что осенью 2022 года получил повестку и сразу же отправился защищать страну. Выслушав его, глава государства сказал: "Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служите". "Это самое главное, самое мощное оружие", - подчеркнул Путин. ТАСС

Президент добавил, что Россию пытались подавить с помощью экономических санкций и вооруженной силы. Однако, по словам Путина, стоящие за этим люди не учитывали, в чем заключается истинное оружие страны. Чтобы это понимать, необходимо быть гражданином России, уверен он. News.ru