Стала известна дата инаугурации президента России

Инаугурация президента России после предстоящих выборов пройдет 7 мая, рассказал РИА Новости источник в Государственной думе. Согласно его сведениям, на следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства страны.

Инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства, — заявил собеседник агентства.

Законопроект «О выборах президента РФ» подразумевает, что новый президент России вступает в должность по истечении шести лет со дня инаугурации предыдущего главы государства. При этом нынешний лидер страны Владимир Путин вступил в должность 7 мая 2018 года.