Нарышкин сравнил Россию при Путине с кораблем

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным, подобно современному кораблю, нашла свой фарватер и уверенно следует ему. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала »Разведчик».

«Россия для меня — это мощный и современный корабль, уверенно плывущий вперед по волнам, невзирая на штормы и бури», — написал директор СВР.

Он напомнил, что последние четверть века у штурвала этого корабля стоит президент Владимир Путин — капитан, под чьим руководством страна идет к намеченным целям. Среди них: благополучие и процветание россиян, защита семьи, материнства и детства, обеспечение гражданских прав и свобод, укрепление международного мира; суверенитет, независимость и безопасность.

Некоторые решения, которые принимает президент, Нарышкин счел «непростыми и непопулярными», но, всегда «тщательно обдуманными и взвешенными».