Для победы над "нынешними фашистами" России нужна консолидация, заявил на митинге-концерте "Вместе! За Россию!" в Волгограде председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Это место святое, и очевидно, что определенный символизм всегда будет здесь присутствовать. Именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков, и то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны, изменило ход Великой Отечественной войны. Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции дает отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало", - сказал Медведев.

По его мнению, именно поэтому россиянам нужна "консолидация вокруг лидера".

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По данным организаторов, в митинге-концерте приняли участие около 6 тысяч человек.