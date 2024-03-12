ГД приняла в первом чтении закон об освобождении от наказания контрактников

Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта о порядке освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Вооруженными силами РФ в период спецоперации. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе Госдумы.

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Новые законопроекты закрепляют в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ механизм освобождения от ответственности контрактников или лиц, которых призвали на службу во время мобилизации, военного положения или в военное время.

Изменения коснутся лишь тех нарушителей, которые обвиняются в преступлениях небольшой или средней тяжести, если их действия не угрожали общественной безопасности или основам конституционного строя. В частности, новый механизм не будет распространяться на лиц, которые нарушили половую неприкосновенность несовершеннолетних или совершили террористический акт, говорится на сайте Госдумы.

В феврале Министерство обороны России предложило ввести единый возраст пребывания в войсках для всех служащих по контракту в период мобилизации.