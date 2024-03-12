Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров о нанесении ударов по территории России, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Депутат назвал действия Германии преступлением и заявил, что оно будет иметь самые тяжелые последствия.

Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации. <...> Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев, — отметил он.

Володин отметил, что руководство Германии втягивает свою страну в третью мировую войну. Он напомнил, что Россия обладает оружием, которое по всем технологическим превосходит зарубежное. Депутат призвал граждан ФРГ повлиять на депутатов бундестага и сделать все, чтобы предотвратить трагедию.

Государственная дума призывает бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима, — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что к утечке беседы высокопоставленных офицеров ФРГ о возможной атаке на Крымский мост причастен инспектор Военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц. Утверждается, что он неправильно подключился к перехваченному звонку.

Соответствующая запись была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Она утверждала, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale. Его собеседник в этом усомнился. Немецкий депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер предположил, что факт слива телефонных разговоров затормозит поставки ракет Taurus ВСУ.