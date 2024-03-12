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Песков не увидел ничего нового в запрошенных Байденом суммах на сдерживание РФ

Кремль не усмотрел ничего нового в запрошенных главой Белого дома Джо Байденом суммах на сдерживание РФ и на модернизацию ядерного оружия США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль отреагировал на запрошенную Байденом сумму на сдерживание России
© Газета.Ru
«Это же постоянные статьи расходов, там ничего нового нет», — сказал он, комментируя данные о том, что администрация Соединенных Штатов рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти $20 млрд.«Здесь кардинальных изменений нет», — добавил Песков.

До этого сообщалось, что для модернизации стоящего на вооружении США ядерного оружия президент страны Джо Байден запросил у конгресса почти $20 млрд.

Планируется, что средства потратят на модернизацию ядерной триады (оружие морского, наземного и воздушного базирования), совершенствование командования, а также средств контроля и связи.

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