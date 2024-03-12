Песков оценил возможность переговоров с Украиной

Украина последовательно отрицает возможность переговоров с Москвой. Так оценил текущую ситуацию в этом вопросе официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 12 марта, ТАСС.

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«Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре», — констатировал он.

В таком ключе представитель Кремля отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности переговоров России и Украины.

«Пока мы все вместе — и мы, и представители НАТО - видим только одно: это достаточно последовательная позиция киевского режима на отрицание возможности каких-либо переговоров», — отметил Песков.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что капитуляция Украины не принесет мир. Однако, он предположил, что для урегулирования конфликта необходимы переговоры, которые «должны сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».