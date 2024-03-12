Киев продолжает террористическую активность, российские военные начеку и делают все необходимое, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки атак украинских беспилотников и ДРГ. ТАСС

Представитель Кремля также отметил работу системы противовоздушной обороны. Lenta.ru

«Наши военные делают все, что необходимо. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима. СВО продолжается», — заявил Песков. Ura.Ru