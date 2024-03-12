Пушков объяснил слова главы НАТО о возможной капитуляции Украины

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможной капитуляции Украины знаменует сдвиг в стратегии Запада. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Столтенберг впервые признал, что для урегулирования кризиса необходимо начать переговоры, при этом о возвращении к прежним границам Украины лидер альянса не упомянул.

"Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут", — написал политик.

Столтенберг: «победой Украины» будет считаться сохранение ее государственности

По его словам, Запад теперь сконцентрировался на сохранении основной территории Украины с перспективой включения ее в западный ареал влияния.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины в рамках вооруженного противостояния с РФ не поможет добиться мира.