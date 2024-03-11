Страны — члены НАТО стоят за всеми государственными переворотами, которые произошли на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«Под видом так называемых помощников, инструкторов, советников они сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах на территории Украины», — сказала дипломат. Lenta.ru

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы уже давно знают о присутствии «людей НАТО» на Украине. По его словам, представители стран — членов блока называют себя «советниками». RT на русском