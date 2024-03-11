МИД России обвинил страны НАТО во всех переворотах на Украине

За всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО, они обучали украинских бойцов. В этом членов Североатлантического альянса обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают «Известия».

«Под видом так называемых помощников, инструкторов, советников они сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах на территории Украины», — сказала дипломат.

Она отметила, что страны блока разворачивали на территориях стран Прибалтики и Польши лагеря для подготовки украинских военных.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства объяснила причину, по которой страны НАТО не хотят принимать Украину в альянс. По ее словам, члены организации заинтересованы в том, чтобы завладеть частью западных территорий государства. Она подчеркнула, что Польша, среди прочих, перестала даже скрывать соответствующие намерения.