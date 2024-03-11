Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО. В комментарии «Известиям» она подчеркнула, что члены альянса начинают признавать свою роль, так как скрывать это больше не удается.

Захарова подчеркнула, что на территории стран Прибалтики и в Польше разворачивали лагеря по подготовке боевиков, набирая людей из граждан Украины и других стран.

«Мы говорим об этом все последнее десятилетие: за всеми переворотами на Украине, за всеми так называемыми майданами стоят именно натовские страны. Они обучали украинских боевиков», - заявила представитель МИД.

По ее словам, представители стран НАТО принимали участие в переворотах под видом «помощников, инструкторов, советников».

«Помните, как окапывались, именно окапывались на улицах Киева и других городов, и делали это буквально профессионально, по-военному, те, кто говорил, что они являются мирными демонстрантами. За всем этим стояли спецслужбы западных стран, <…> а идеологами были Вашингтон и Лондон», - заявила Захарова.

По словам Захаровой, теперь Польше, Франции, Германии «не остается ничего другого», кроме как начать признавать, что «они там есть».

Захарова добавила, что новым доказательством вовлеченности западных стран стала утечка разговора немецких военных.

«Все прекрасно понимают, что Украина - лишь инструмент, что граждане Украины - это просто сакральные жертвы Запада, что за всем стоят Вашингтон и Лондон, которые в том числе рекрутировали натовские страны и ЕС на гибридную войну против нашей страны», - заключила Захарова.

В начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможную передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Названо условие отправки военных НАТО на Украину

Один из участников разговора заявил, что министр обороны Борис Писториус планирует тщательно проработать вопрос поставок Taurus ВСУ. Также военные обсуждали, как ракеты могут использоваться для атак на Крымский мост.