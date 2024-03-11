Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей. В случае нарушения после двукратного привлечения к административной ответственности грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы. Взыскания для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тыс. рублей. Президент также утвердил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

Документ, подписанный СССР и Соединённым Королевством в 1956 году, позволял Лондону вести промысел в Баренцевом море. Речь шла о территории вдоль берега Кольского полуострова, а также побережья острова Колгуев. Корабли Великобритании также могли свободно ходить в этих местах и ставить якоря. Законопроект о запрете был внесён в правительство в январе. Причиной стали недружественные шаги Лондона в сфере торговли с РФ.