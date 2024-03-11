В Кремле высказались о сообщениях про подготовку США к ядерным ударам РФ

Сообщения в американских СМИ о том, что США готовились к ядерным ударам России по Украине, — «из разряда рассуждалок». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это из разряда рассуждалок, которые публикуют в разных газетах. Не думаю, что это нуждается в комментариях», — сказал Песков.

9 марта телеканал CNN сообщил, что США с конца 2022 года готовятся к потенциальному удару России по Украине ядерным оружием. По словам двух высокопоставленных источников из администрации президента Штатов, соответствующее решение было принято на основании анализа, изучения обстановки вокруг Украины в целом и новых чрезвычайно важных разведданных.

В Госдуме РФ оценили подготовку в США ответа на ядерный удар по Украине

Позже газета The New York Times написала, что американские чиновники после начала российской спецоперации разрабатывали варианты ответа на случай ядерного удара РФ по Украине. В качестве возможных шагов они предлагали ответную атаку неядерным оружием по подразделениям, выпустившим ракеты с ядерными боеголовками.