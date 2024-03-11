Песков: РФ давно знает о присутствии на Украине связанных с НАТО людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасными попытки Франции сколотить коалицию стран, готовых направить войска на Украину. Так, он прокомментировал недавнее заявление МИДа Польши о том, что военнослужащие некоторых стран НАТО уже присутствуют на Украине.
"Это прямая линия нагнетания напряженности. Это очень опасная линия, и потенциально может иметь очень опасные последствия", - сказал он.
По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за этой ситуацией. Он также добавил, что у российских спецслужб давно была информация о присутствии на Украине людей, связанных с НАТО.
"Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и так далее, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно, находятся на территории Украины", - сказал он.