Более 1,4 млн россиян в 39 регионах досрочно проголосовали на выборах президента

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что более 1,4 граждан России досрочно проголосовали на выборах президента в 39 регионах.

«По состоянию на 10:00 мск 11 марта в 39 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовали 1 419 396 наших граждан, избирателей», — цитирует её ТАСС.

Памфилова добавила, что 1 396 062 избирателя проголосовали на избирательных участках, организованных в труднодоступных или отдалённых местностях.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что президент России Владимир Путин может набрать на выборах 82% голосов.