Представлены итоги расчета к предстоящим выборам президента России

Представлены итоги электорального расчета к предстоящим выборам президента России. Их Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
Утверждается, что расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента сейчас составляет более 70 процентов (71 процент). По итогам электорального расчета также выяснилось, что Владимир Путин опережает остальных кандидатов с показателем 82 процента.
В остальном голоса распределились незначительно. ВЦИОМ сообщает, что за Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди») готовы голосовать по шесть процентов граждан. Леонид Слуцкий (ЛДПР), согласно ожиданиям, получит пять процентов голосов.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они будут проходить в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.