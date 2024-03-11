Представлены итоги расчета к предстоящим выборам президента России

Представлены итоги электорального расчета к предстоящим выборам президента России. Их Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

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Утверждается, что расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента сейчас составляет более 70 процентов (71 процент). По итогам электорального расчета также выяснилось, что Владимир Путин опережает остальных кандидатов с показателем 82 процента.

В остальном голоса распределились незначительно. ВЦИОМ сообщает, что за Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди») готовы голосовать по шесть процентов граждан. Леонид Слуцкий (ЛДПР), согласно ожиданиям, получит пять процентов голосов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они будут проходить в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.