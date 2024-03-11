11 марта 2014 года парламент Крыма принял Декларацию о независимости республики. Затем был проведен референдум, на котором больше 90% населения проголосовали за ее вхождение в состав России. А дальше посыпались санкции Евросоюза с целью максимально изолировать полуостров и осложнить жизнь крымчан, дабы неповадно было.

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Как это сочетается со второй статьей Всеобщей декларации прав человека, сложно сказать. "Человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия в отношении политических или иных убеждений" и "не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете".

На тот момент уже шла так называемая киевская "антитеррористическая операция", а по факту военная - против населения тех регионов, которые не поддержали переворот в Киеве.

Известна фраза про армию, которая стреляет в свой народ только один раз. Потом она стреляет уже в чужой.

С оглядкой назад становится понятно, насколько мы недооценили степень лицемерия и непорядочности тех, кого тогда называли партнерами, и считали, что разделяем более-менее одинаковые ценности.

На погибающих 8 лет людей на Донбассе евро-атлантическая тусовка закрывала глаза, бомбардировка по гражданским лицам Белгорода - это самооборона, а кровавое немецкое военное прошлое, которого Германия якобы стыдится-стыдится, превратилось в "старый добрый люфтваффе" и деловое обсуждение, сколько ракет нужно для разрушения Крымского моста.

На своих ошибках учиться болезненно, но эффективно. Мы свои уроки выучили, а вот Киеву и хозяевам это предстоит в ближайшем будущем.