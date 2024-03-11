Захарова назвала важный фактор, мешающий принять Украину в НАТО

Украину не позвали в Североатлантический альянс, так как среди членов НАТО, преимущественно у Польши, просматривается интерес к западным территориям Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

По ее словам, приглашение Киева в Альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, «а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать». Дипломат отметила, что «это все нужно рассматривать и с точки зрения того, как в очередной раз эти самые западные псевдосоюзники делят свою очередную жертву, которую раньше называли другом, партнером, молодой демократией».

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По данным издания Foreign Policy, США и ФРГ стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание стран Восточной Европы, и самого Киева как можно скорее к нему приступить.