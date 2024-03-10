Депутат назвал риски создания антироссийского альянса

Создание Францией альянса для отправки войск на Украину вынудит Россию дать жесткий ответ, предупредил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее западные СМИ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон создает альянс стран, готовых к отправке западных военнослужащих на Украину. По данным журналистов, интерес к вхождению в организацию показали страны Балтии. Германия, Чехия и Польша не поддержали эту идею.

«Отправка европейского военного контингента на Украину – это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника. Думаю, что это за револьвер, на Западе все прекрасно знают», — отметил Белик.

Парламентарий заметил, что Европа и США «очень чувствительны к собственным потерям». В связи с этим, предположил он, французский лидер может остаться в одиночестве.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Вместе с тем, пояснил Белик, небольшие контингенты могут послать Литва, Латвия и Эстония.