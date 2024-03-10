Медведев отреагировал на оговорку Байдена об Украине

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на очередную оговорку президента США Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенным Штатам «не следовало лезть на Украину, то есть в Ирак и Афганистан».

«Редкий идиот», — констатировал Медведев

По данным экспертов, «шлейф» ошибок тянется за Байденом на протяжении многих лет. В ходе своей политической карьеры он постоянно допускал оговорки, опечатки, путал страны и людей, ошибался в датах и названиях. С годами, пояснили они, этот тренд только усилился.