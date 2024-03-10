Медведев назвал Байдена редким идиотом за оговорку об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байден редким идиотом за оговорку об Украине. Он разместил отрывок видео с американским лидером в своем Telegram-канале.

«Редкий идиот», — гласит подпись под роликом. На записи Байден перепутал названия стран.

Ранее Байден случайно осудил решение США «лезть на Украину».