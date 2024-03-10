$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Названо число желающих проголосовать на выборах не по прописке россиян

Более трех миллионов россиян проголосую на президентских выборах не по прописке, для этого они воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале Госуслуг. Такое число желающих назвали в Минцифры, передает РИА Новости.

Названо число желающих проголосовать на выборах не по прописке россиян
© Lenta.ru
«Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на "Госуслугах". Сервисом "Мобильный избиратель" на портале воспользовались уже более трех миллионов человек», — уточнили в ведомстве.

Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 11 марта. Чаще всего россияне выбирали участки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском крае, Татарстане.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Политика
Владислав Даванков
Николай Харитонов
Владимир Путин
ЦИК России
Красноярский Край
Санкт-Петербург
Ленинградская Область
Москва
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости