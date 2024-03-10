Песков ответил на вопрос о работе службы безопасности Путина

Служба безопасности президента России Владимира Путина делает все необходимое для обеспечения его безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующий комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Служба безопасности работает и делает то, что должно», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о безопасности поездок и публичных мероприятий главы государства.

В частности, Зарубин напомнил о недавнем визите Путина в агропромышленный холдинг «Эко-культура» на Ставрополье. Президент посетил там местную столовую, встретился с ее сотрудниками, а также съел дольку томата. «Вкусно», — оценил он.

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В феврале российский лидер во время посещения Тульского областного онкологического диспансера вне рабочего плана отправился в гости к сотруднику медучреждения и попробовал у него чай с пастилой.