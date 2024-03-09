$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Россия выделит миллиарды эвакуированным из сектора Газа

МЧС России получит 17,7 млрд рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа, следует из распоряжения главы кабмина Михаила Мишустина. Средства будут распределены между Дагестаном, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Калужской, Липецкой, Московской, Тверской и Челябинской областями.

Россия выделит миллиарды эвакуированным из сектора Газа
© МЧС РФ

Деньги будут выделены из резервного правительственного фонда и послужат компенсацией средств, которые потратили регионы на размещение таких лиц в 2023 году. В документе отмечается, что эта сумма покроет размещение эвакуированных на полгода. На каждого беженца в день тратится 913 рублей на проживание в пункте временного размещения и 415 рублей на питание.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более 2 млн палестинцев. Он отметил, что на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.

Ранее Армия обороны Израиля представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Кроме того, кабмин утвердил план поставок гуманитарной помощи населению анклава. По данным канцелярии премьер-министра, он «исключает хищения» со стороны радикалов.

Политика
Михаил Мишустин
Николай Патрушев
МЧС России
ЦАХАЛ
Совет безопасности РФ
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Израиль