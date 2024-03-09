В Совфеде допустили военное столкновение РФ и НАТО в случае победы Байдена на выборах

Это может привести к началу третьей мировой войны, которая станет последней.

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если головы не включат руководители стран НАТО, может произойти всё, что угодно. Они сейчас ориентируются на выборы в США. Если Байден останется у власти, велик шанс, что европейские державы будут активно принимать участие в конфликте на Украине. НАТО без США не обладает реальной военной силой, способной победить Россию. Макрон, Сунак, Шольц — все они говорят очень много, но рассчитывают только на участие американцев. Американцы же понимают, что любое участие в военном конфликте чревато началом третьей мировой войны, по сути, последней. Если Джо Байден снова станет президентом, проблем будет больше, чем сейчас. Страна находятся в дисбалансе. Штаты не согласны с правительством федерального центра в лице Вашингтона, многие штаты пытаются играть самостоятельную роль даже во внешнеполитических действиях. У них очень много проблем».

Байден упомянул в своей речи Путина, Трампа и Орбана

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН на заседании Совета Безопасности Дмитрий Полянский заявил, что Запад добивается прямого столкновения России с НАТО. При этом никакие поставки не остановят «агонию» киевского режима, а лишь растянут её по времени ценою жизней простых людей, добавил дипломат. По его словам, они зашли слишком далеко и теперь вместо победы Украины сосредоточились на том, чтобы только не допустить победы России, буквально добиваясь прямого столкновения с НАТО.