Сенатор объяснил, почему Зеленский не понял перевод с турецкого на «мову»

Президент Украины Владимир Зеленский не понял перевод с турецкого на украинский во время переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом, так как ни Зеленский ни переводчик не знают украинского языка, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, 100% граждан Украины знают русский язык.

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Украинский язык на Украине в совершенстве не знает никто. Все знают русский. Я был свидетелем того, как на Украине долго спорили, как назвать вертолет: гвинтокрыл или геликоптер...Понятно, что последнее — английское слово. Они много лет спорили по поводу пылесоса: «пылевысмоктувач» или пылесос. Это выдуманный язык. Поэтому ситуация на переговорах Зеленского с Эрдоганам объяснима, — добавил Цеков.

Зеленский попал в неприятную ситуацию на встрече с Эрдоганом

Ранее синхронист президента Украины Владимира Зеленского не сумел перевести вопрос местного журналиста и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции в Стамбуле, передает телеканал RT в своем Telegram-канале. Украинский лидер всеми силами пытался показать, что не понимает, о чем идет речь, но ситуация не изменилась до смены специалиста.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой сообщил, что Анкара по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Политик уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров. По его словам, дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.