В Крыму прокомментировали переговоры Зеленского и Эрдогана
Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта завершились провалом, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее украинский лидер во время визита в Анкару сообщил, что исключает возможность проведения мирного саммита с участием России.
Зеленский попал в неприятную ситуацию на встрече с Эрдоганом
«Переговоры Зеленского с Эрдоганом провалились. И вина тому - неадекватность и недоговороспособность самого Зеленского», — отметил Смирнов.
По его мнению, действия и заявления Киева, нежелание садиться за стол переговоров говорят о том, что Вашингтон с помощью Украины готовит масштабный конфликт между Востоком и Западом.
Смирнов заметил, что для Соединенных Штатов — это наиболее выгодный сценарий, который позволит Вашингтону сохранить статус гегемона.
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