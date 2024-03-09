Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта завершились провалом, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее украинский лидер во время визита в Анкару сообщил, что исключает возможность проведения мирного саммита с участием России.

Зеленский попал в неприятную ситуацию на встрече с Эрдоганом

«Переговоры Зеленского с Эрдоганом провалились. И вина тому - неадекватность и недоговороспособность самого Зеленского», — отметил Смирнов.

По его мнению, действия и заявления Киева, нежелание садиться за стол переговоров говорят о том, что Вашингтон с помощью Украины готовит масштабный конфликт между Востоком и Западом.

Смирнов заметил, что для Соединенных Штатов — это наиболее выгодный сценарий, который позволит Вашингтону сохранить статус гегемона.