В Кремле высказались о формате голосования Путина на выборах

Кремль своевременно сообщит, в каком формате президент России Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Ранее Песков назвал преждевременным разговор о возможной поездке российского лидера в новые регионы страны до президентских выборов.

«Пока еще рано говорить», — подчеркнул пресс-секретарь.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.

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