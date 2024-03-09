Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заниматься решением проблем собственной страны, а не рассуждать о том, как России решать вопросы Специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Пусть Макрон разбирается с проблемами своего населения в самой Франции или защищает права французов в соседних странах. Благо, их пока там никто не пытается уничтожить, как это делают киевские нацисты в отношении русских на их исторических землях», — сказал Мурадов.

В целом он охарактеризовал поведение президента Франции как истеричное.

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Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал Макрону перестать думать об агрессии против России, так как это чревато последствиями для него самого. Шеремет уверен, что своего президента французы ненавидят и презирают.