$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Полянский: утечка из ФРГ подтверждает наличие западных советников на Украине

Утечка разговора военных Германии о возможной атаке на Крымский мост подтвердила Москве, что советники из США, Великобритании и европейских стран непосредственно находятся на Украине, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Полянский: утечка из ФРГ подтверждает наличие западных советников на Украине
© ТАСС

По его словам, данные советники помогают украинским Вооруженным силам выбирать цели для ударов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть записи разговора офицеров ФРГ, обсуждающих подрыв Крымского моста. После этого в Минобороны Германии начали внутреннюю проверку с тем, чтобы определить, кто виновен в утечке информации. Им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе.

Писториус: утечка беседы офицеров ФРГ произошла из-за "личной ошибки" при подключении

Политика
Маргарита Симоньян
Дмитрий Полянский
ООН
Москва
Соединенные Штаты
Украина
Германия
Крымский мост
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости