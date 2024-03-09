Утечка разговора военных Германии о возможной атаке на Крымский мост подтвердила Москве, что советники из США, Великобритании и европейских стран непосредственно находятся на Украине, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, данные советники помогают украинским Вооруженным силам выбирать цели для ударов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть записи разговора офицеров ФРГ, обсуждающих подрыв Крымского моста. После этого в Минобороны Германии начали внутреннюю проверку с тем, чтобы определить, кто виновен в утечке информации. Им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе.

Писториус: утечка беседы офицеров ФРГ произошла из-за "личной ошибки" при подключении