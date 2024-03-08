В СПЧ оценили помилование 52 женщин Путиным

Помилование 52 женщин-заключенных президентом России Владимиром Путиным может стать началом целого процесса, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она выразила надежду, что в дальнейшем помилование получат еще по меньшей мере три тысячи женщин — матерей малолетних детей.

Это помилование, думаю, начало. Стоит ожидать еще помилования как минимум трех тысяч женщин, которые имеют малолетних детей, — сказала Меркачева.

Путин 8 марта подписал указ о помиловании 52 женщин. Среди них есть осужденные с несовершеннолетними детьми, беременные и женщины, чьи родственники находятся в зоне проведения СВО. Меркачева также не исключила, что амнистию могут получить более десяти тысяч женщин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что указ президента о помиловании связан с обсуждавшейся ранее темой амнистии. По его словам, консультации состоялись в ходе заседания Совета по правам человека.

До этого правительство России поддержало идею Минюста, которая допускает создание в уголовно-исполнительной системе гибридных колоний. Стоимость каждого из таких учреждений оценивалась в 20 млрд рублей.