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Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила женщин с праздником 8 Марта песней Любови Успенской «Сила моя со мной!» на свои стихи. Дипломат опубликовала песню в своем Telegram-канале.

Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта
© РИА Новости
«Любимые! С 8 Марта! (...) Буквально накануне вышла песня с моими словами — "Сила моя со мной!". Она о том, как… Просто послушайте. С любовью!» — говорится в публикации.

Представитель МИД России отметила, что для каждой женщины праздник ассоциируются с разными эмоциями и воспоминаниями: «весной, любовью, детством, семьей, цветами или всем вместе».

Ранее Захарова рассказала о важности умения переживать «четверки». Она сообщила, что однажды получила такую оценку на экзамене по русскому языку, но не разлюбила учебу.

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