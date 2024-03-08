Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

© Администрация президента РФ

— При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности, — следует из заявления.

Уточняется, что Путин помиловал беременных женщин, матерей и тех, чьи родственники участвуют в спецоперации

Накануне президент России в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с наступающим Международным женским днем. Владимир Путин 5 марта поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он поблагодарил женщин, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Кроме того, в ноябре помиловали Владислава Канюса, который был приговорен к 17 годам колонии строго режима за убийство студентки Веры Пехтелевой в 2020 году. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Ростовской области.

Помилование в РФ возможно либо при признании вины осужденным, либо «искуплением кровью» в штурмовых бригадах. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.