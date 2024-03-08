В России заявили о минимальных шансах Зеленского остаться президентом

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Морозова, в случае катастрофы на Украине у президента страны Владимира Зеленского останутся минимальные шансы остаться в своей должности. Он подчеркнул, что «у Запада есть готовое решение и инструмент его исполнения».

«Весь груз военного и политического поражения сольют вместе с Зеленским, имея при этом готовую замену. На него же свалят и все собственные грехи», — допустил парламентарий.

Политик добавил, что Зеленский и Залужный неизбежно конкурируют. Однако соперник украинского президента теперь находится вдали, «в лоне специалистов по государственным переворотам и "дружественному огню"».

Ранее стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. Теперь его кандидатуру должны одобрить в Лондоне.

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