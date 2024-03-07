Медведев: у России больше нет красных линий для Франции

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у Парижа нет лимитов для помощи Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Медведева, это заявление Макрона означает, что и у России не будет красных линий для Франции.

«Макрон сказал: "Больше нет красных линий, больше нет ограничений" в плане поддержки Украины". Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал он.

Свои слова Медведев завершил фразой из римского права «In hostem omina licita» — «по отношению к врагу все дозволено».

Песков обвинил Макрона во втягивании Франции в конфликт на Украине

Напомним, что ранее Макрон заявил, что у Франции «нет никаких лимитов» в вопросе поддержки Украины.