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Медведев заявил об исчезновении красных линий в отношении Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявление французского лидера Эммануэля Макрон о поддержке Украины.

Медведев: у России больше нет красных линий для Франции
© globallookpress.com
«Макрон заявил: «Нет больше красных линий, нет больше ограничений» в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в X.

Песков обвинил Макрона во втягивании Франции в конфликт на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Политика
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Украина
Франция