Песков обвинил Макрона во втягивании Франции в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает все сильнее вовлекать свою страну в конфликт на Украине. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

При этом Песков считает, что действия Макрона расходятся с интересами обычных французов.

«Очевидно одно — господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов», — заявил он.

Макрон заявил, что у Франции нет лимитов для помощи Украине

Ранее Макрон заявил, что у Парижа «нет никаких лимитов» в вопросе поддержки Украины.