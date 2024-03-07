В МИД РФ рассказали о порядке участия иноагентов в выборах президента

Граждане РФ, которые были внесены в реестр иностранных агентов и в данный момент проживают за границей, смогут проголосовать на президентских выборах на общих основаниях. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Геннадий Аскальдович, передает РИА Новости.

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Дипломат отметил, что на выборах не предусмотрены какие-либо ограничения для граждан с особым статусом. В том числе это касается лиц, признанных иностранными агентами.

«Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт», — уточнил Аскальдович.

Выборы президента РФ запланированы на 15–17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны зарегистрировала четырех кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина и депутата Государственной думы Леонила Слуцкого. Кроме того, в электоральном процессе примут участие член нижней палаты российского парламента Николай Харитонов и заместитель председателя ГД РФ Владислав Даванков.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян планируют проголосовать на выборах президента.