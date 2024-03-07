МИД РФ предупредил об ответственности за протесты у стен дипмиссий

Организаторы протестов и провокаций у стен дипмиссий России понесут полную ответственность, как административную, так и уголовную, за попытки сорвать выборы, предупредил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что в последнее время его коллеги из российских диппредставительств сообщают о работе «несистемной оппозиции»: подготовке «акций протеста» у стен диппредставительств, а также на избирательных участках.

«Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы», — отметил Аскальдович.

Посол также призвал соотечественников за рубежом не участвовать в подобных «мероприятиях» и «не портить себе и другим праздник народного волеизъявления».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит добиваться исполнения Эстонией, Латвией и Литвой своих обязательств по обеспечению безопасности выборов и, в случае продолжения саботажа, будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.