МИД пригрозил американским дипломатам выдворением из России

МИД России пообещал незамедлительно реагировать на попытки американских дипломатов вмешиваться во внутренние дела страны.

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Такие попытки со стороны иностранцев "будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata" сотрудников посольства США, сообщил МИД.

Глава американской дипмиссии в РФ Линн Трейси 7 марта была вызвана в МИД России, где ее уведомили о признании нежелательными трех НКО США.

Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ

Эти организации при поддержке посольства занимались программами антироссийской направленности и рекрутировали "агентов влияния", отмечали в МИД.