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Сенатор Пушков о заявлении Макрона по Украине: галльский петух рано прокукарекал

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем стремлении отправить войска НАТО на Украину остался в одиночестве, его не поддержали лидеры западных стран. Своим мнением Пушков поделился в своем Telegram-канале.

Сенатор Пушков высказался о заявлении Макрона по Украине
© globallookpress.com
«В обращении к нации (президент США Джо. – Прим. ред.) Байден заявил, что на Украине нет и не будет американских солдат. До этого то же самое заявил (канцлер ФРГ Олаф. – Прим. ред.) Шольц о немецких солдатах. А начальник генштаба Польши — о польских солдатах. Макрон остался в одиночестве. Галльский петух рано прокукарекал», — подчеркнул Пушков.

Макрон заявил, что у Франции нет лимитов для помощи Украине

До этого Макрон на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в поддержке Украины «нет никаких лимитов».

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что слова Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину связаны с провалом прошлогоднего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 февраля в Париже состоялась конференция по украинскому конфликту. Президент Франции отмечал, что одной из тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на Украину.

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