Путин заявил, что старается не показывать эмоций на встречах с бойцами СВО

Президент РФ Владимир Путин всегда неравнодушен, когда дело касается участников специальной военной операции. Однако часто свои эмоции приходится скрывать даже президенту, признался глава государства во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта.

«Наиболее такие яркие события — это, конечно, встречи с нашими ребятами или с женщинами, с девушками нашими, которые служат в зоне СВО, или с членами их семей. Я, откровенно говоря, стараюсь эмоции не показывать, но все равно эти события этих встреч носят наиболее яркую эмоциональную окраску. Так что все связано, как и у вас, как и подавляющего большинства наших граждан, вот с этими событиями», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».