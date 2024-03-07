Посла США Линн Трейси вызвали в МИД РФ

Посла Соединенных Штатов в России Линн Трейси вызвали в МИД РФ. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

— 7 марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л. Трейси, — следует из заявления.

Трейси уведомили о признании нежелательными трех американских некоммерческих организаций (НКО), реализующих проекты антироссийской направленности. Речь идет об НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы», а также «Институт международного образования».

Отмечается, что цель организаций — рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов. Послу была вручена нота с требованием прекратить содействие деятельности этих НКО.

В МИД уточнили, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут пресекаться, вплоть до выдворения в статусе персоны нон грата сотрудников посольства, передает Telegram-канал ведомства.

Кроме того, 4 марта посол Германии Александр Ламбсдорфф также был вызван в МИД России. Вызов мог быть связан с недавно обнародованными разговорами офицеров ФРГ о Крыме.