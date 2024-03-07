Путин назвал самое значимое событие 2023 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что самым важным событием 2023 года для него стали события в зоне проведения спецоперации. На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища глава государства также добавил, что ярким событием считает развитие экономики страны.

Это такая череда событий, но, конечно, так же, как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, все самое яркое, значимое происходило на поле боя — в зоне специальной военной операции, — уточнил Путин.

Президент отметил, что наиболее примечательными событиями считает встречи с российскими бойцами и их семьями. Путин признался, что старается скрывать свои эмоции, но именно такие мероприятия носят «яркую национальную окраску».